Son Dakika Haberleri: HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu
Son Dakika Genel HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu

59 dakika önce

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu Diyarbakırlı hayırsever vatandaştan HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere kışlık çadır desteğiDİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin bekleyişi 57'nci günde de devam ederken,...

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu

Diyarbakırlı hayırsever vatandaştan HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere kışlık çadır desteği

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin bekleyişi 57'nci günde de devam ederken, hava şartlarından dolayı zorluk çeken ailelere hayırsever bir vatandaş tarafından kışlık çadır gönderildi. Aileler yaz kış demeden çocukları gelene kadar HDP önünden gitmeyeceklerini ifade ederek, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin bekleyişi 57'nci gününde devam ederken, hava şartlarından dolayı zorluk çeken ailelere hayırsever bir vatandaş tarafından kışlık çadır gönderildi. Çadırın kurma işlemleri devam ederken, evlat nöbeti tutan aileler de çadır kurulumunda işçilere yardım etti.

Yaz kış demeden HDP önünde evlat nöbetlerini sürdüreceklerini belirten evlat nöbetindeki ailelerden Süleyman Aydın, "Yağmurda üşüdüğümüzü gören hayırsever bir vatandaş bizlere çadır göndermiş. Aileler adına kendisine çok teşekkür ederim. Fakat yağmur da yağsa çamur da olsa biz burada evlatlarımız gelinceye kadar nöbetimizi sürdüreceğiz" dedi.

Çadır kurulumu sürdüğü sırada işçilere yardım eden ailelerden Muhittin Avunan da, yağmur kar demeden burada olacaklarını, evlatları gelinceye kadarda buradan ayrılmayacaklarını ifade etti.

HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler için kışlık çadır kuruldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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