Son Dakika Haberleri: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan
Son Dakika Güncel HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan

32 dakika önce

Hatay'dan gelen bir grup kadın, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan, System.String[]

Hatay'dan gelen bir grup kadın, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Hatay'dan gelen 32 anne, evlat nöbetindeki aileler bir araya geldi. 55 gündür oturma eylemine devam eden ailelerle görüşen anneler, yanlarında oldukları mesajını verdi. Ziyaret sonrası anneler adına açıklamada bulunan Girişimci Aydın Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Karacı, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını umduklarını söyledi. Karacı, "Biz bugün değil, annelerimiz buraya geldiği günden beri yoğun duygularla onların hissettiklerinin aynısını hissediyoruz. Biz de bir anneyiz, Allah onları hayırlısıyla çocuklarına kavuştursun. Burada inanılmaz bir duygu yoğunluğu var. Biz her gün televizyonların karşısında onları izlerken üzülüyoruz, ama burada yaşamak daha başka oldu bizim için. En kısa zamanda Rabbim evlatlarına kavuştursun diyorum" dedi.

Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden anneler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

(Murat Başal/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekile HDP'den sitem: HDP bilhassa sizin için bir fırsattı
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 13:58:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]