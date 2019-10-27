Son Dakika Haberleri: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan
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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan

43 dakika önce

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'danDİYARBAKIR - Hatay'dan gelen bir grup kadın, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan

DİYARBAKIR - Hatay'dan gelen bir grup kadın, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Hatay'dan gelen 32 anne, evlat nöbetindeki aileler bir araya geldi. 55 gündür oturma eylemine devam eden ailelerle görüşen anneler, yanlarında oldukları mesajını verdi.

Ziyaret sonrası anneler adına açıklamada bulunan Girişimci Aydın Kadınlar Dernek Başkanı Aynur Karacı, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını umduklarını söyledi. Karacı, "Biz bugün değil, annelerimiz buraya geldiği günden beri yoğun duygularla onların hissettiklerinin aynısını hissediyoruz. Biz de bir anneyiz, Allah onları hayırlısıyla çocuklarına kavuştursun. Burada inanılmaz bir duygu yoğunluğu var, biz her gün televizyonların karşısında onları izlerken üzülüyoruz, ama burada yaşamak daha başka oldu bizim için en kısa zamanda rabbim evlatlarına kavuştursun diyorum" dedi.

Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden anneler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Hatay'dan

Halkların Demokratik Partisi, Hatay, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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