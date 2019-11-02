Son Dakika Haberleri: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon'dan
Son Dakika Genel HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon'dan

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon'dan

7 saat önce

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon'danDİYARBAKIR - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinden Diyarbakır'a gelen Muhtarlar Derneği üyesi 23 muhtar HDP il binası önünde çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile 61 gündür oturma eylemi yapan ailelerle görüşerek, annelere ve...

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon'dan

DİYARBAKIR - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinden Diyarbakır'a gelen Muhtarlar Derneği üyesi 23 muhtar HDP il binası önünde çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile 61 gündür oturma eylemi yapan ailelerle görüşerek, annelere ve babalara Karadeniz'e özgü şal hediye etti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinden Diyarbakır'a gelen Muhtarlar Derneği üyesi 23 muhtar HDP il binası önünde çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile 61 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette muhtarlar adına açıklama yapan Bayram Şahin, çocukları dağa kaçırılan annelere destek için Diyarbakır'a geldiklerini ifade etti.

"Hiç kimse evladından ayrı kalmak istemez"

Annelerin 61 gündür eylem yaptığına işaret eden Şahin, ziyaret gününü bu nedenle Trabzon'un plakası olan 61. güne denk getirdiklerini belirterek, "Bugün de vereceğimiz desteğin daha anlamlı olacağını düşündük. Hepsi bizim annemiz. Hiç kimse evladından ayrı kalmak istemez. Bundan önce bir ailemizin evladı geldiği gibi inşallah bu ailelerin de sevineceği, yüzlerinin güleceği günün geleceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bundan umutluyuz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından aralarında kadınlarında bulunduğu Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar, evlat nöbetinde olan anne ve babalara Karadeniz'e özgü şal hediye ederek bölgeden ayrıldı.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de Trabzon'dan

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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