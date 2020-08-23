HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek dağlıyor - Son Dakika

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek dağlıyor

- HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek dağlıyor Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiya Bozdağ: "Kardeşim, futbol maçının olduğunu söyleyerek çıktı, daha sonra kendisinden hiç haber alamadık" "Kardeşimin kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir, çantamıza taş doldurarak HDP'yi...

- HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek dağlıyor

Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiya Bozdağ:

"Kardeşim, futbol maçının olduğunu söyleyerek çıktı, daha sonra kendisinden hiç haber alamadık"

"Kardeşimin kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir, çantamıza taş doldurarak HDP'yi yıkmaya geldik, bırakmadılar"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi sürerken, hikayeler de yürekleri dağlıyor. Evlat nöbetine başlamadan önce çantalarına taş doldurduklarını ve HDP'yi yıkmaya geldiklerini belirten Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşinin 30 Ağustos 2019'da futbol maçının olduğunu söyleyerek çıktığını ve sonrasında kendisinden hiç haber alamadıklarını belirterek, Süleyman'ın kaçırılmasının sorumlusunun HDP olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 356 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, çocukların kaçırılma hikayeleri ise yürek burkuyor. Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşinin 30 Ağustos 2019'da HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ve yaklaşık bir yıldır kardeşinden haber alamadıklarını kaydederek kardeşinin dağa nasıl kaçırıldığını anlattı.

Futbol oynamak için çıktığını söyledi, bir daha haber alınamadı

Kardeşinin kendilerini aradığını ve Suriye'de terör örgütüne katıldığını söylediği belirten abla Bozdağ, "Kardeşim, annem ve halam ile birlikte hasta olan amcamı ziyaret etmek için hep beraber hastaneye gittiler. Yapılan ziyaretin ardından kardeşim Süleyman annem ve halama futbol maçının olduğunu belirterek tek başına hastaneden çıktı. Kardeşime ulaşmaya çalıştık ama telefonuna ulaşılamıyordu. Kardeşimden daha sonra hiç haber alamadık. Biz aklımıza bile getirmedik, ihtimal bile vermedik. Bu tür şeyler ailemizde olmadığından dolayı aklımızın ucundan bile geçmedi. Aradın 2 veya 3 gün geçti aradık soruşturduk sonra HDP il binasına ve ilçe binasına gittiği görüntüleri ortaya çıktı. En sonunda öğrendik ki Mardin'in Dargeçit ilçesinden Suriye tarafına geçmiş. Biz eyleme katıldıktan 3 hafta sonra babamı aradı Suriye olduğunu söyledi ve daha sonra kendisinden hiç haber alamadık" dedi.

"HDP binasını yıkmaya geldik, bırakmadılar"

HDP önünde evlat nöbetine nasıl katıldıklarını da anlatan abla Bozdağ, "Hacire Akar annemizden sonra 3 Eylül 2019 tahinden eyleme katılmaya geldik. Tabi bizim düşüncemiz kardeşimin kaçırılmasına sebep olan HDP il binasını yıkmaktı. Annem o kinle çantasını taşla doldurmuştu ve biz buraya yıkacaktık bırakmadılar. Yoksa biz burayı yani HDP il binasını başlarına yıkacaktık" diye konuşu.

HDP'lilere çağrıda bulunan abla Bozdağ, "Bundan sonra zaten kimseyi artık kandıramazlar, dağa gönderemezler. Tüm Türkiye ve anneler hepimiz ayaklandık onların gerçek yüzünü gördü. HDP'lilerden istediğim tek şey istifa etsinler. Bu saatten sonra bu partiyi boşuna koruyorlar istifa etsinler" şeklinde konuştu.

30 Ağustos günü ortadan kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayın 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın annesi Fevziye Çetinkaya da Kürtçe konuşarak oğlunu HDP'lilerden istediğini söyledi. Acılı anne, "Tek istediğim oğlumdur. Bir yıldır oğlum için buradayım. Oğlum bana versinler ne ben onları gördüm ne de onlar beni gördü. Oğlum Süleyman beni görüyor ve izliyorsa çıksın gelsin. Oğlum gel ben buradayım kendine teslim ol bu hasretlik bitsin artık" dedi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek dağlıyor

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Çetinkaya, Çetinkaya, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 14:50

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri yürek dağlıyor - Son Dakika
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