HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 60'a yükseldi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 60'a yükseldi. Oğlunun 3 yıl önce PKK tarafından Almanya'da kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Emine Bilgili, "Oğlum vatanına dön gel. Oğlum beni bağrı yanık annelerden kılma ne olursun. Bütün diğerlerine de sesleniyorum dönün gelin annelerin bağrını yakmayın" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 107'nci gününde de devam ederken, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aile sayısı 60'a yükseldi. Elazığ'dan Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önüne 107 gündür evlat nöbeti tutan ailelere katılan Emine Bilgili, oğlu İsmail Kantarcı'nın (26), 10 yaşından beri Almanya Dortmund'da öğretmen olan eski eşi Hüseyin Kantarcı'nın yanında olduğunu ve 2016 yılında oğlunun örgüt faaliyetlerine katıldığına dair bilgi aldığını, daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Oğlunun babasının yanında okul okuduğunu ifade eden Kantarcı, "Ne olduysa okulda oldu. Ben 3 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Babasından aldığım bilgiye göre, oğlum Almanya'da kandırılarak PKK'nın derneğine götürüyorlarmış, sonrada dağa götürdüklerini duydum" diye konuştu.

Oğlunun namaz kılan, büyüklerine saygılı küçüklerine de sevgisi olan bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran acılı anne, "Şimdi anlamadığım şey Kürtler ve Türkler diyorlar, ama en çok zararı da Kürtlere veriyorlar. İsmail oğlum namazında ve Kur'an okuyan bir insandı. Eğer beni duyuyor ve görüyorsan oğlum sen Müslümansın kafirlerin arasında ne işin var, vatanına dön gel. Oğlum beni bağrı yanık annelerden kılma ne olursun. Bütün diğerlerine de sesleniyorum dönün gelin annelerin bağrını yakmayın. Dönün gelin vatanınıza" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumcular uyardı! Bakır karışımlı düşük ayarlı altın tuzağına dikkat
Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına Tweety ve Sylvester yetişti Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı HDP'li 2 Belediye Başkanı daha tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Son Dakika Haberleri
01:10 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'ye yeni görev - Son Dakika
01:05 Kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
01:03 Kocaeli kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika
01:02 Akşehir'de trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
01:01 RESTORANDA DÖVÜLEN GENÇ YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:14:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]