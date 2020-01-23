HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye yükseldi

6 saat önce

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 143 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 72'ye yükseldi, System.String[]

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 143 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor. Hakkari'den, 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferzende için gelen annesi, Vesile Alkan oturma eylemine katılarak oğlunu PKK ve HDP'lilerden istediğini söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Alkan, oğlunun diş tedavisine gitmek için evden ayrıldığını ve bazı PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını belirtti


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 143'üncü gününde aile sayısı 72'e yükseldi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 143'üncü gününde devam ederken sayı artarak 72'e yükseldi. Hakkari'den, 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferzende için Diyarbakır HDP il binası önündeki çadıra gelen anne Vesile Alkan oturma eylemine katılarak oğlunu PKK ve HDP'lilerden istediğini belirterek eyleme destek verdi.


"Oğlum diş için gitti, dağa kaçırdılar"


Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 5'inci sınıf öğrencisi olduğunu belirten anne Alkan, "Oğlum henüz küçücüktü ve ilkokula gidiyordu. Dişi ağrıdığı için evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Aradan birkaç yıl geçti ve bana telefon açarak, 'Anne ben dişimi çekmek için dışarı çıktım partililer beni dişimi çekçek bahanesi ile PKK'ya teslim ettiler' dedi. O günden sonra da hiç haber alamadım. Ben oğlumu HDP'lilerden istiyorum ve almadan gitmem" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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