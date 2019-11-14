Son Dakika Haberleri: HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti
Son Dakika Genel HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti

7 saat önce

HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti.

HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti

HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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