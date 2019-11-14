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HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti
7 saat önce
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler Kara Şehitliği'ni ziyaret etti
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