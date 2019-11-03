HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor
6 saat önce
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor Annelerden Mehmetçiğe asker selamı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor
Annelerden Mehmetçiğe asker selamı
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