HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23. gününde devam ederken, Diyarbakırlı bir grup anne, aileleri ziyaret etti.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan HDP il binası önüne gelen anneler ailelerin acısını paylaştıklarını belirterek, ailelerle sohbet etti. Aileleri ziyaret eden anne Emine Arslan, herkesin kardeş olduğunu belirterek, "Yeter artık herkes kardeştir. Burada oturan aileleri görünce televizyonlarda artık evde televizyon bile izleyemiyoruz. Buraya gelip ortamı görünce çok duygusallaştım. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.



Annelerden Menice Tosun ve Kader Tosun da, ailelere destek vermek için geldiklerini belirterek, bütün Diyarbakır'daki anneleri HDP il binası önünde oturan ailelere destek vermeye çağırdıkları söyledi. - DİYARBAKIR