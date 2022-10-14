HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne oğlunun yolunu gözlüyor - Son Dakika
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HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne oğlunun yolunu gözlüyor

14.10.2022 00:57
HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne oğlunun yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 137'nci gününde sürüyor. Oğlu Bayram Elhaman için 4 yıldır HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman, çocuğunu almayana kadar oturma eylemine kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

PKK ve HDP'nin çocukları dağa kaçırıp orada ölüme terkedildiğini söyleyen Elhaman, "Anne ve babalar olarak burada nöbetimize devam edeceğiz. Oğluma buradan sesleniyorum. Kaç gel, teslim ol. Ben burada 4 yılı aşkındır oturuyorum. Ben, baban ve kardeşlerin sana hasret kaldı. Evimizin kapısı ne zaman çalsa acaba Bayram oğlum sen mi geldin diyorum. İnşallah gelişini görürüz. O zalimlerden ve katillerden kurtul gel. Biliyorum sen kendi iradenle orada durmuyorsun. PKK ve HDP çocukları dağlara kaçırıp ölüme terk ediyorlar. Artık evlatlarımızı bize versinler. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Oğlum gelirsen hiçbir ceza almayacaksın. Gelen 38 çocuk teslim oldu. Onların hiçbiri cezaya tabi tutulmadı. Güçlü devletimiz arkanda duruyor" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne oğlunun yolunu gözlüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne oğlunun yolunu gözlüyor - Son Dakika
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