Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz

19.03.2021 16:06
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruzDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 564'üncü gününde 217 aile ile sürüyor.

HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 564'üncü gününde 217 aile ile sürüyor. Aileler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davaya ilişkin destek açıklaması yaptı.

Aileler adına yapılan açıklamada, "Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz" denildi.

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde 564 gündür evlat nöbetinde olan aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açtığı davaya destek açıklaması yaptı. Aileler adına açıklamayı, 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın okudu.'HDP'NİN İÇ YÜZÜNÜ ARTIK BÜTÜN TÜRKİYE GÖRSÜN'Süleyman Aydın, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde her gün eylem yaptıklarını belirterek, "Bizim çocuklarımız bu HDP'den içeri girdi ve bir daha çıkmadı. HDP'nin, 8-9 yaşındaki çocukları kandırarak, dağa gönderdiğini iddianamede gördünüz. HDP'nin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya çıkaran, Diyarbakır anneleridir. HDP'nin iç yüzünü artık bütün Türkiye görsün. Her türlü ifade vermeye de hazırız. HDP, bizim çocuklarımızı PKK'ya teslim etti ve para karşılığında çocuklarımızı sattı. HDP buradan artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor. Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü mağduriyetimizi biliyorlar" dedi.'MAĞDUR KÜRT ANNE VE BABALAR FERYAT EDİYOR'HDP önünde 564 gündür evlat nöbeti tutan anne ve babaların feryat ettiğine dikkat çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Bunlar 14-15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp, dağa gönderiyorlar. Peki HDP kapatılmasında ne olsun? 9 yaşındaki çocukları para karşılığında satıyorlar. HDP milletvekilleri biraz ellerini vicdanlarına koysun. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün. 14-15 yaşındaki çocukları neden dağa gönderiyorlar? Yeri geldiğinde diyorlar ki; 'Burası bir siyasi partidir'. İnanın ki burası bir siyasi parti değil ve şu arkamda gördüğünüz parti merkezi, Kandil'in merkezidir. HDP olmasaydı, bizim çocuklarımızı kimse dağa gönderemezdi. HDP'nin kapatılmasından rahatsız olan insanlar, kendi çocuklarını dağa göndersin. Neden kendi çocuklarınızı dağa göndermiyorsunuz? Burada mağdur olan Kürt anne ve babaları görüyorsunuz. 564 gündür feryat ediyorlar."

Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz
Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Kapatma davası açan başsavcılığa teşekkür ediyoruz - Son Dakika


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