HDP önünde evlat nöbetindeki aileler: Ön kapı meclis, bu kapı da Kandil kapısıymış - Son Dakika

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 246 ailenin evlat nöbeti, 819'uncu gününde devam ediyor. Aileler, HDP il binasının arka kapısının önüne giderek orada da eylem başlattı. 2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş; "Biz bu kapının olduğunu bilmiyorduk. Ön kapı meclis kapısı, bu kapı da Kandil kapısıymış. Oğlumu 2019'un Mayıs ayında buraya koyduklarında biz ön kapıda beklerken, onlar bu kapıdan götürdüler oğlumu. Bütün çocukları bu kapıdan götürdüler" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 246 ailenin 819 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

'ÖN KAPI MECLİS KAPISI, BU KAPI DA KANDİL KAPISIYMIŞ'Evlat nöbetindeki aileler, HDP il binasının arka kapısı önüne giderek orada da eylem başlattı. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, eyleme başlayan Celil Begdaş, oğlunu almak için HDP binasına geldiğinde binanın arka kapısından haberinin olmadığını ve oğlunun bu kapıdan kaçırıldığını söyledi. Begdaş, "Biz bu kapının olduğunu bilmiyorduk. Ön kapı meclis kapısı, bu kapı da Kandil kapısıymış. Oğlumu 2019'un Mayıs ayında buraya koyduklarında biz ön kapıda beklerken, onlar bu kapıdan götürdüler oğlumu. Bütün çocukları bu kapıdan götürdüler. Bütün dünya bunların ne yaptığını görsün. Buradan baktığımızda 5 kat, ön taraftan ise 3 kat görünüyor, burada mahkeme salonları varmış içeride, yeni öğrendik. Artık biz bu kapıda da oturacağız" diye konuştu.'KIZIMI BU KAPIDA ZEHİRLEMİŞLER SONRA KANDİL'E GÖNDERDİLER'2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa 'dan gelerek evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu, "Ön kapı meclis kapısı, arka kapı da Kandil kapısı. Kızımı bu kapıda zehirlemişler sonra Kandil'e gönderdiler. Bundan sonra eylemimiz bu Kandil kapısında olacak. Çünkü Kandil'in kapısı burasıdır" dedi.'BÜTÜN ÇOCUKLAR BU KAPIDAN GİTMİŞ'

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kalan dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka da, HDP'nin, çocukları ön kapıdan koyup arka kapıdan götürdüğünü ifade ederek, "Ön kapıdan çocuklarımızı koyuyorlar, bu arka kapıdan da götürüyorlar. Bu kandil kapısıdır, çocuklarımızı getirin, yavrularımızı getirin yeter. Neden bizden kaçıyorsunuz? Biz canavar mıyız? Hem çocuklarımızı elimizden alıp götürüyorsunuz katil yapıyorsunuz, hem de bizden kaçıyorsunuz. Dağda bizim çocuklarımızın arkasında saklanıyorsunuz, burada da bizden kaçıyorsunuz. Evlatlarımızı nasıl çalıp götürdüyseniz öyle de getirin. Biz bu kapıdan kalkmayacağız. Çünkü bütün çocuklar bu kapıdan gitmiş" diye konuştu.