HDP önünde evlat nöbetindeki ailelerin direnişi günden güne büyüyor - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin sayısı 154'üncü gününde aile sayısı 80'e yükseldi. Siirt'te kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine katılan baba Nurettin Ödümlü, "Oğlum çık gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Senin kardeşin şu anda askerde sen kardeşine mi sıkacaksın" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 154'üncü gününde 80'e yükseldi. Çocukları Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Saadet ve Nurettin Ödümlü çifti, HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan baba Nurettin Ödümlü, "2014 yılının 7'nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum evladımı istiyorum. Ben bütün Kürt gençlerine sesleniyorum. Bunlar sizi ölüme gönderiyorlar. Bunlar bir kere milletvekili olmak için 500'e yakın Kürt gencini öldürtebiliyorlar, ikinci kez milletvekili olmak için bin genci kendilerine kurban edebilirler. Ben oğluma diyorum dönüp eve gelsin. Bu iş yalandır, beni duyuyorsan eğer oğlum senin kardeşin Resul da şu anda askerde ve sen kardeşine mi silah sıkacaksın. Dön gel evine devletimizin güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

Anne Saadet Ödümlü de Yusuf'un gelip güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

(Sedat Irmak/İHA)