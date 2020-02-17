HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı - Son Dakika

HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı

7 saat önce

Diyarbakır'da 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'da 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu. Gevriye Ayhan, kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. Anne Gevriye Ayhan, kızı ile kucaklaştığı esnada baygınlık geçirdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için 13 Ocak'ta HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan, eylemin 167'nci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandı. Kızının teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki Gevriye Ayhan, 5 yıldır umutla beklediği kızına kavuşacağı anı iple çekmeye başladı.

DİĞER ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE GELDİ, KIZINA SARILINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Şanlıurfa'da teslim olmasının ardından burada yapılan işlemler sonrası Diyarbakır'a sevk edilen Pelda Ayhan, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Oğulları Mehmet Ali ve Seyfettin ile TEM Şube Müdürlüğü'ne gelen anne Gevriye, burada kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. Anne, kızı ve kardeşleri arasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne Gevriye kızına sarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Pelda Ayhan daha sonra ifadesine başvurulması için sorgu odasına alındı.

Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin de çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7'nci aile evladına kavuşmuş oldu.

(İHA)

HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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