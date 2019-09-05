HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 10'a yükseldi.



Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 10'a yükseldi. Eyleme yeni katılan ailelerden Meryem Savur ve Sabiha Balta çocuklarını vermezlerse kendilerini yakacaklarını belirtti. 4 yıl önce 17 yaşında kaybolan şu anda 21 yaşındaki Fırat Savur'un annesi Meryem Savur, "Oğlum bir gün evden dışarı çıktı gelmedi, okula gidiyordu, babası yok vefat etti. 17 Ağustos Bursa depreminde kalp krizi geçirerek öldü, bizde buraya geldik. Ben çocuğumu büyüttüm şimdi kayıp, ben araştırdım, biri dağa kaçırıldığını söyledi artık doğrumu yalan mı bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok, nerede olduğunu bilmiyorum. Akşam anneleri haberlerde gördüm, bende buraya geldim, belki bir vesile oluruz, belki sesimi duyar, anne ben buradayım der" dedi.



"Oğlumu getirmezlerse hem kendimi hem de onları yakarım"



5 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta ise oğlu Arafat Balta'yı getirmezlerse kendini ve onları yakacağını aktardı. 5 yıl önce 20 yaşında iken kaçırılan Arafat Balta'nın şu anda 25 yaşında olduğunu belirten anne, oğlundan tam 5 yıldır haber alamadığını dile getirdi. Sabiha Balta, çocuğunu beklediğini belirterek, "Ben rüşvetçilerden şikayetçiyim, oğlum gelmezse kendimi ateşe veririm, vallahi onları da yakarım. Benim oğullarımı rüşvetçiler götürdü, ben kimseye bir şey dememişim kimseye de bir şey yapmamışım. Dağdakilerin hepsi rüşvetçi parayla adam öldürüyorlar, hem para veriyorlar hemde öldürtüyorlar. 5 yıldır gitti, hiçbir haber alamadık. Benim çocuğumu getirin, kesinlikle oğlumu istiyorum, nereden getirirlerse getirsinler. Kesinlikle bana haber vermediler, benim elimden çocuğumu aldılar, bende almak istedim vermediler kesinlikle bunlar götürdü. Oğlumu getirmeseler ben her şeyi yaparım" diye konuştu.



Aileler oturma eylemi yaparken görüntü almak isteyen basın mensuplarına HDP il binasından çıkan bir kişi tepki gösterince aileler ve HDP'liler arasında kısa süreliğine tartışma çıktı. - DİYARBAKIR