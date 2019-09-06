Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan aile sayısı 11'e yükseldi
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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 11'e yükseldi

12 dakika önce

- HDP önünde eylem yapan aile sayısı 11'e yükseldiDİYARBAKIR - HDP önünde eylem yapan aile sayısı 11'e yükseldi.

- HDP önünde eylem yapan aile sayısı 11'e yükseldi

DİYARBAKIR - HDP önünde eylem yapan aile sayısı 11'e yükseldi. Çocukları 2015 yılında kaçırılan acılı Koyun ailesi de oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 11'e yükseldi. Eyleme yeni katılan ailelerden Aysel Koyun, 2015 yılında oğlu Neşat Koyun için geldiğini dile getirdi. Aysel Koyun, 5 yıl önce kaybolan oğlu Neşat Koyun için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Koyun, "Oğlum yaklaşık 5 yıl önce kayboldu, sabah saat 09.00'da kalktı, kahvaltı yapmadan çıktı bir dahada geri dönmedi. Kaçırıldığı zaman 17 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında o zamanlar yaşı tutmuyordu ve çocuktu. Bir defa internetten videosunu gördüm, buraya oğlumu istemek için geldim. Oturma eylemine devam edeceğim, çocuğumu istiyorum çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bazıları ölmüş bazıları da başka şeyler diyordu. Sonra fotoğrafını gördüm ve hayatta olduğunu biliyorum" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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