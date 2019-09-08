Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan aile sayısı 14'e yükseldi
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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 14'e yükseldi

57 dakika önce

- HDP önünde eylem yapan aile sayısı 14'e yükseldiDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 14'e yükseldi.

- HDP önünde eylem yapan aile sayısı 14'e yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 14'e yükseldi. Kızı Mekiye Kaya'nın 5 yıl önce teröristler tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne Hüsniye Kaya da oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 6'ncı gününde 14'e yükseldi. Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında kaybolan kızı Mekiye Kaya için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında şuanda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi. Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şuan Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım. Senin derdinden hasta oldum, doktorlarda gidiyorum fayda göremiyorum. Psikolojim bozuldu, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım, gelmezse kalkmayacağım. Kaç yıl geçti bir saat bile yatamadım, ne gece ne de gündüz. Aileleri televizyondan gördüm ve buraya geldim" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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