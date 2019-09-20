Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi
Son Dakika Genel Haber

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

1 saat önce

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldiDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 44'e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 44'e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 18. gününde 44'e yükseldi. 2015 yılında İstanbul'da bir tekstil fabrikasına çalışmaya giden ve 20 yaşındayken kaçırılan Emrah Akkuş'un babası Fahrettim Akkuş, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Acılı baba Akkuş, felç geçirdiği için yürümekte zorlanarak sandalyede oturup yaşandıkları zorlukları basın mensuplarına anlattı. Akkuş, "Oğlum 2015 yılından beri kayıptır. PKK terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırıldı. Çocuğum yüzünden felç geçirdim. Bu çocuğu almadan buradan gitmem. Çocuğuma da sesleniyorum çıksın gelsin" dedi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Akkuş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı
PKK kampından kaçan genç: HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir Son Dakika: Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:50:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]