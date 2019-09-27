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HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor

24 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 25'inci günde 47'ye yükseldi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 25'inci günde 47'ye yükseldi.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 25'inci gününde 47'ye yükseldi. 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken iddiaya göre 22 yaşında kaçırılan Mehmet Nilifırka'ın annesi İmmihan Nilifırka, çocuğunun gelmesi için eyleme katıldı.


Oğlunun üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu belirten anne Nilifırka, "Çok başarılıydı. Oğlumu kandırdılar. İstanbul'a geldiğinde kimliği belirsiz kişilerce 21 Mart günü dağa götürüldü. Gittikten iki ay sonra internette fotoğrafını atmışlardı. Dağda olduğuna dair, hepside genç çocuktular. 4 yıldır onun hasretiyle yaşıyorum. Gelsin onu çok seviyorum. Yeter ki gelsin. Ailece onun özlemiyle yaşıyoruz. Gelsin perişanız" dedi.


Aileler çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiçbir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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