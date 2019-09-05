HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"
1 saat önce
HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"
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