Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"
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HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"

1 saat önce

HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"

HDP önünde eylem yapan aileler: "Gerekirse öleceğiz ama gitmeyeceğiz"

Halkların Demokratik Partisi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8'e yükseldi
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