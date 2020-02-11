HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

6 saat önce

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan oğlu Hüseyin (28), güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu, System.String[]

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan oğlu Hüseyin (28), güvenlik güçlerine teslim oldu. Hüseyin, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 6'ya çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 162'ncı gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, 6 Şubat günü Erzurum'dan gelen Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin'e kavuştu.

Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Hüseyin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna 10 Şubat günü gelerek güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'i gören anne-babası, duygulu anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmada aile, oğulları Hüseyin ile uzun süre giderdi.

Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 6 oldu.


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı
Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]