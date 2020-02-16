HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu (2) - Son Dakika

HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu (2)

6 saat önce

'BAKAN SOYLU, BENİ ARAYARAK MÜJDELİ HABERİ VERDİ'Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden, kızı Pelda Ayhan'a (21) kavuşan Gevriye Ayhan, kızının teslim olma haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığını söyledi.

HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu (2), System.String[]

'BAKAN SOYLU, BENİ ARAYARAK MÜJDELİ HABERİ VERDİ'

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden, kızı Pelda Ayhan'a (21) kavuşan Gevriye Ayhan, kızının teslim olma haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığını söyledi. Mutluluğunu oturma eylemindeki ailelerle paylaşan Gevriye Ayhan, "Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım, büyük oğlum sevinçten ağladı" dedi. Kızı Pelda ile yarın Diyarbakır'da buluşacağını belirten Gevriye Ayhan, "5 yıldır kızımdan uzağım, 5 yıldır yüzünü görmemişim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beni arayarak müjdeli haberi verdi. 'Kızın gelmiş, gözün aydın' dedi. Çok sevindim, sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. İnşallah bütün anneler de benim gibi sevinir. Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bize kol kanat gerdiler, destek oldular ve kızım teslim oldu. Allah kısmet ederse yarın kızıma kavuşacağım. Kardeşleri de inanamadı. Babası yoktur, hem annelik hem babalık yaptım çocuklarıma. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. 7 çocuğumun hepsine baktım. Bunların hiç acıması yok" diye konuştu.

Güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, yarın Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak. Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp, evladına kavuşan aile sayısı 7 oldu.


Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
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