Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destek
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HDP önünde eylem yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destek

1 dakika önce

- HDP önünde eylem yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destekDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destek geldi.

HDP önünde eylem yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destek, System.String[]

- HDP önünde eylem yapan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destek

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan destek geldi.

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Malatya'dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri destek ziyaretinde bulundu.

Ailelerle görüştükten sonra açıklamada bulunan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, ailelere destek vermek için Malatya'dan geldiklerini söyledi. Başkan Uludağ, "Biz Malatya'dan buraya anne ve babalarımıza destek vermek için geldik, annemizin haykırışları hala kulaklarımızda sızlıyor. Birileri bu ailelerin burada vermiş oldukları mücadeleden rahatsız olacak ki perşembe günü adeta sivilleri hedef aldılar. Bu vesileyle PKK terör örgütünün şehit etmiş olduğu şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sivillere verilen bu zararla korku salmak istiyorlar. Bu ailelerin vermiş olduğu mücadele terör örgütünün toplumdaki yapılanmasının sonu olacaktır" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
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