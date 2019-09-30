Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti
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HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti

1 saat önce

- HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyaretiDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi.

- HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28'inci günde devam ederken, bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi. Akçay, ailelerin dertlerine ortak olduğunu ve geceleri gözüne uyku girmediğini belirterek, "Ben yatamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum, daha önce çocuklar dağa gidiyor diyordunuz. Şimdi ise çocukları zorla alıyorlar. Buradan geçenler ailelere laf atıyor, satılmış diyorlar. Eğer satılmışlarsa kimden para almışlar çıkarsınlar meydana, bunlar Amerikan yavruları, bu ailelerin derdine bakın" dedi.

HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Akçay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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