HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret liderlerinden destek

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelere aşiret liderlerinden destek geldi.



Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere Kadim Aşiretler Federasyonundan destek geldi. Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Malatya, Muş, Mardin ve Diyarbakır'ın önde gelen aşiret liderleri, ailelerle bir araya gelerek destekte bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan aşiretler olarak annelerin yanında olduklarını söyledi. Aslan, "2016 yılında kurulduk, sadece Doğu ve Güneydoğu'yu temsil etmiyoruz, Türkiye'deki bütün aşiretleri temsilen kurulduk. Bugün burada bulunmamızın sebebi, buradaki annelerin acısını paylaşmaktır. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor ve ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi Parkı, Kaz Dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ya da halkın gözünde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum. Yüreği ve hayali yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda değeri yok mudur ve sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin çocukları için yapamayacakları hiçbir şey yoktur, anneleri dinlemeyen hiçbir toplum da muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyorum, doğu ve güneydoğu aşiretleri olarak bu annelerin yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR