Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi
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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi

18 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8'incı gününde 21'e yükseldi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
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