HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi
18 dakika önce
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21'e yükseldi. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8'incı gününde 21'e yükseldi. - DİYARBAKIR
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, HDP binası önündeki eyleme ilişkin açıklama Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Diyarbakır 15 temmuz gecesi tankın altına yatan gazi doğan'dan destek ziyareti Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor