HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 25'e yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10'uncu günde 25'e yükseldi. 8 yıl önce çocuğu Mehmet Tokay'ın kaybolduğunu belirten Ömer Tokay ailelere destek vererek oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 10'uncu gününde 25'e yükseldi. 8 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik havasıyla Şırnak'a götürdüklerini ve torpilli olan ailelerin çocukları geri geldiğini, kendi çocuğu ise dönmediğini söyledi. Tokay, "Mehmet 8 yıl önce 14 yaşında lise birinci sınıftayken gitti şuan 22 yaşında. Oğlum ilk önce internet üzeri görüştükleriyle Şırnak'a gitti, orada il başkanı ile görüşerek hücre evine gönderildi. Ekiplerini tamamladıklarında götürdüler. Çocuğumun gelmesini istiyorum" dedi.