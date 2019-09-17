HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 38'e yükseldi

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15'inci gününde de sürerken, ailelerin sayısı 38'e yükseldi.



Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15'inci gününde 38'e yükseldi. 4 yıl önce üniversite öğrencisi olduğu Kars'ta terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddia edilen Osman Etik'in (24) kayınbiraderi Üzeyir Nergiz, kaynının Kars'ta üniversiteye gittiği sırada PKK'lılar tarafından kaçırıldığını savunarak eyleme katıldı. Nergiz, "Ben buradan sizin aracılığınızla kendisine seslenmek istiyorum. Gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun. Devletin şefkatli ellerine teslim olup kendi evine gelsin. Ben bir eniştesi olarak, ailesi ve eşim de onun ablası oluyor. Hepimiz onu özledik. Gelsin teslim olsun ve ben şu an ölümü göze alıp gelmişim" dedi.



Ailelerin HDP il binası önündeki eylemleri sürüyor. - DİYARBAKIR