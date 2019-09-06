Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer: "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz...
Son Dakika Genel Haber

HDP önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer: "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz...

1 saat önce

HDP önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer: "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz" -"Sosyal medya hesaplarında ağır hakaretlere uğramışız.

HDP önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer: "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz"

-"Sosyal medya hesaplarında ağır hakaretlere uğramışız. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum"

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Anne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvana Türkay cesur pozuyla Instagram'a damga vurdu
HDP'li vekil, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere selam verdi ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi 73 yaşında anne olan kadın, doğumdan sonra felç geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:14:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer: "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]