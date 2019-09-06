HDP önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer: "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz"

-"Sosyal medya hesaplarında ağır hakaretlere uğramışız. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum"

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne Ayşegül Biçer yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz" dedi.