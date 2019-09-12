HDP önünde eylem yapan annelere sanatçı Bora Gencer'den destek ziyareti

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de sanatçı Bora Gencer'den geldi.

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destekler gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Bora Gencer, aileleri ziyaret ederek, birlikte Alay Marşı'nı söyledi. Gencer, "Ailelerin durumu çok vahim, hiçbirimiz onları hissedemeyiz, anne yüreğidir. Dünyada bize bir yaşam sunuldu Allah tarafından. Biran önce annelerimizin evlatlarına kavuşmalarını, bunu yapanların da biran önce kendilerine gelmelerini ve farkına varmalarını Allah'tan niyaz ederim. Biz bu topraklarda daha iyi çalışarak, daha iyi bu ülke için neler yapabiliriz onun peşinde koşmalıyız. Bu yüzyılda bunlar çok ayıp. Birilerinin çocuklarını alıp dağa kaçırmak ne demek, nasıl bir duygudur. Bizim güçlü bir devletimiz var, inşallah bu sorunlar çözülecektir. Bizde bir daha böyle şeyler görmeyeceğiz" dedi.

Bora Gencer, daha sonra Alay Marşı'nı söyleyerek ailelerle oturmaya devam etti.