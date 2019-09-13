Son Dakika Haberleri: HDP önünde eylem yapan annelere ziyaret - Anadolu Yayıncılar Derneği
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HDP önünde eylem yapan annelere ziyaret - Anadolu Yayıncılar Derneği

1 saat önce

HDP önünde eylem yapan aileler Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaret etmesi Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindekilerin açıklaması Annelerin dua etmesi HDP önünde eylem yapan annelere ziyaretDiyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki...

HDP önünde eylem yapan aileler

Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaret etmesi

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindekilerin açıklaması

Annelerin dua etmesi HDP önünde eylem yapan annelere ziyaret

Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

Aileleri Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaret ederek, açıklamada bulundu.

HDP önünde eylem yapan annelere ziyaret - Anadolu Yayıncılar Derneği

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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HDP, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneleri Meclis'e davet etti
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