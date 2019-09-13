HDP önünde eylem yapan annelere ziyaret - Anadolu Yayıncılar Derneği
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HDP önünde eylem yapan aileler Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaret etmesi Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindekilerin açıklaması Annelerin dua etmesi HDP önünde eylem yapan annelere ziyaretDiyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:02 Kaynak: AA
HDP önünde eylem yapan aileler
Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaret etmesi
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindekilerin açıklaması
Annelerin dua etmesi HDP önünde eylem yapan annelere ziyaret
Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.
Aileleri Anadolu Yayıncılar Derneği ziyaret ederek, açıklamada bulundu.
HDP, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneleri Meclis'e davet etti Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız TEM'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi Meral Akşener, Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılaması hakkında konuştu