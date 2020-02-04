HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

6 saat önce

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu, System.String[]

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. Bingöl'den gelerek 13 Ocak'ta oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Metin ve anne Necla Açan, ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde oğluyla buluştu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğullarına "Hoş geldin." diyen Açan çifti, 4 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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