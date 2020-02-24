HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

7 saat önce

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu, System.String[]

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Kocaeli'den gelerek 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi (19) için oturma eylemi yapan anne Muhteber Birlik'e de müjdeli haber verildi.

İl Jandarma Komutanlığında ikna için kurulan özel bir ekibin çalışması sonucu oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini alan anne Muhteber Birlik, büyük mutluluk yaşadı.

Oğlu Behçet ile İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Birlik, 5 yıllık hasretin ardından evladı Veysi'yi bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Birlik, oğluna sarıldı, gözyaşı döktü.

Anne ve oğlu Behçet Birlik, bu kavuşmanın yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Evladına kavuşan aile sayısı 9'a yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık hasretin ardından güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a kavuşmuştu.

Anne Muhteber Birlik'in oğlunun da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 9'a yükseldi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'nin 'şeffaf ittifak' açıklamasına CHP'li Salıcı'dan yanıt
Son Dakika: Almanya'da bir karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:16:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]