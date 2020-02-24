HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Muhteber Birlik, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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