HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (1) - Son Dakika

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HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (1)
7 saat önce
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:53 Kaynak: AA
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu.
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