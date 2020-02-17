HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika

HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (2)

7 saat önce

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu. (2)

HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (2)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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