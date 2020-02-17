HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika

Diyarbakır 'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu. (2)

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