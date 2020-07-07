HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (1) - Son Dakika

HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (1)
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan'ın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 14'e çıktı.
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DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:58 Kaynak: DHA
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