HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (2)- Yeniden - Son Dakika

HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (2)- Yeniden

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 309'uncu gününde de eylemlerini sürdüren 136 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş (20) da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 309'uncu gününde de eylemlerini sürdüren 136 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş (20) da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş'ın da teslim olması diğer aileleri umutlandırdı.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eylemlerini sürdüren aileler, bugün de Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelip, 3 Mart günü HDP il binası önündeki eyleme katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan'ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DARISI BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN BAŞINA'

Cemal Ertaş'ın oğluna kavuşması diğer aileleri de mutlu etti. 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "Biz geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Kendisi, büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Gece gündüz bizim için çalıştıklarını söyledi. Biz de bundan eminiz. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Büyük bir mücadeleleri var. HDP bize zulüm yapıyor. HDP bu çocukları zorla dağa göndermiş. Bu HDP'nin zulmü tarihe geçecek. Allah razı olsun devletimizden. Cemal Ertaş'ın çocuğu geldi. Cemal Ertaş engellidir, tekerlekli sandalyeyle buraya gelip gidiyordu. Aileler olarak onun namına çok sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Darısı bizim çocuklarımızın başına. Hepimiz burada eylemimizde kararlıyız" dedi.

'14 CAN KURTARDIK, BUNDAN GÜZEL BİR ŞEY VAR MI?'

5 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de, "Engelli bir babanın çocuğunu alıp dağa götürüyorlar. İnsanlık bu mudur? Adalet bu mudur? Devlet olmasa namus olmaz. Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Çocuk gelmiş. Dünya bizim oldu. 14 çocuğa kavuştuk.14 can kurtardık, bundan güzel bir şey var mı?" diye konuştu.


- Diyarbakır
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (2)- Yeniden - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:29:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (2)- Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]