HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı - Son Dakika

HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı

7 saat önce

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın terör örgütün PKK tarafından kaçırılan kızı Pelda (21), güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı, System.String[]

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın terör örgütün PKK tarafından kaçırılan kızı Pelda (21), güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl aradan sonra kızına kavuşan anne Gevriye Ayhan, kızına sarılırken, baygınlık geçirdi. Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 168'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gevriye Ayhan, Cumartesi akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının teslim olduğunu öğrendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İKNA ETTİ, PELDA TESLİM OLDU

Güvenlik güçlerinin ikna girişimiyle Suriye'nin Kobani kentindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Pelda, Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde annesi Gevriye Ayhan ile buluşturuldu. 6 yıl aradan sonra kızı Pelda'yı gören anne Gevriye Ayhan, kızına sarıldıktan sonra baygınlık geçirdi. Pelda'nın ağabeylerinin de olduğu buluşmada duygulu anlar yaşanırken, uzun süre hasret giderdiler.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 7 OLDU

Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7 oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerine kavuştular.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı
Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]