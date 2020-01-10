HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı - Son Dakika
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HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı

6 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giren bir grup partili, bu sırada oturma eylemindeki ailelere laf attı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giren bir grup partili, bu sırada oturma eylemindeki ailelere laf attı. Oturma eylemindeki ailelerin de karşılık vermesi ile yükselen gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi. 65 ailenin sürdürdüğü eylemde HDP il binasına giren bir grup, eylemdeki ailelere laf attı. Ailelerin de karşılık vermesi ile tansiyon bir anda yükseldi. Evlat nöbetindeki ailelerden Celil Begdaş, yaşanan gerginlik sonrası fenalık geçirdi.

Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, partilileri binaya göndererek gerginliğin büyümesini önledi.

(İHA)

HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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