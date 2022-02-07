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HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: "Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım" - Son Dakika

HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: "Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım"

07.02.2022 13:30
HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: "Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 889. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 889. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 889. gününde de sürüyor. Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, Diyarbakır'da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine seslendi.

2,5 yıldır HDP kapısında kar kış demeden beklediklerini hatırlatan Bozdağ, "Kardeşim, HDP Gençlik Kolları onu kandırıp dağa gönderdi. Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım. Tüm çocuklara sesleniyorum, orası sizin yeriniz değil. Sizde biliyorsunuz ki, sizi kandırıp dağa götürdüler, aklınız başınızda değildi" dedi. - DİYARBAKIR

HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım
HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım
HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım
HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: 'Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: "Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım" - Son Dakika
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