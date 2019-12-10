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HDP önünde nöbet tutan anne evladına kavuştu

6 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hatice Ceylan, dağdan kaçan oğluna kavuştu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Hatice Ceylan, dağdan kaçan oğluna kavuştu. Annesine seslenen Cafer Ceylan, "Anne üzülme kavuştuk işte" dedi.

Çocuklara terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 99'uncu gününe girdi. 58 aile oturma eylemine devam ederken, ilk mutlu haber dün akşam saatlerinde geldi. 15 yaşındayken 4 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan Cafer Ceylan için 8 Ekim'de oturma eylemine katılan Hatice Ceylan oğluna kavuştu. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerinin çalışması sonucu iletişime geçilen Cafer Ceylan, terör örgütünden kaçarak devlete sığındı. Şanlıurfa'daki işlemleri tamamlanan Cafer Ceylan, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ceylan, burada annesi ve babası ile hasret giderdi.

"ANNE ÜZÜLME, KAVUŞTUK İŞTE"

Annesini oturma eyleminde gördükten sonra terör örgütünden kaçmayı kafasına koyan Cafer Ceylan'ın annesi ile buluşması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Anne Hatice Ceylan oğluna sımsıkı sarılıp gözyaşlarına boğulurken Cafer Ceylan ise, "Anne üzülme, kavuştuk" işte dedi. Anne ve oğlu bir süre sohbet etti. Cafer Ceylan'ın daha sonra ifadesinin alınacağı ve işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)

HDP önünde nöbet tutan anne evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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