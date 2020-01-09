HDP önünde PKK tarafından kaçırılan oğlunu bekleyen anneden en acı doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önünde PKK tarafından kaçırılan oğlunu bekleyen anneden en acı doğum günü kutlaması - Son Dakika

HDP önünde PKK tarafından kaçırılan oğlunu bekleyen anneden en acı doğum günü kutlaması

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için HDP il binası önünde 129 gündür oturma eyleminde olan anne Mevlüde Üçdağ, eylemine devam ettiği çadırda diğer anneler ile birlikte mum yakmadan oğlunun doğum günü kutladı.

HDP önünde PKK tarafından kaçırılan oğlunu bekleyen anneden en acı doğum günü kutlaması, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için HDP il binası önünde 129 gündür oturma eyleminde olan anne Mevlüde Üçdağ, eylemine devam ettiği çadırda diğer anneler ile birlikte mum yakmadan oğlunun doğum günü kutladı. Oğlunun doğum günü buruk bir şekilde kutladığını belirten anne Üçdağ, "Oğlum olmadığı için mum yakamıyorum. O yüzden PKK'ya çağrım vicdanları var ise oğlumu bana geri göndersin" dedi.


Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için HDP il binası önünde 129 gündür oturma eyleminde olan anne Mevlüde Üçdağ, eylemine devam ettiği çadırda diğer aileler ile birlikte oğlunun doğum gününü kutladı. Oğlunun doğum gününü mum yakmadan kutlayan anne Üçdağ, terör örgütü PKK'ya seslenerek evladının bir an önce bırakılmasını istedi. Oğlu Ramazan'ın 17 yaşındayken kaçırıldığını ve şu anda 22 yaşında olduğunu kaydeden Üçdağ, "Oğlumun doğum gününü kendi aramızda kutladık. Pastanın sahibi olan oğlum burada burada olmadığı için mum yakamadık. PKK artık biraz vicdana gelsin oğlumu bıraksın. Oğlum burada olsaydı mum yakacaktık ve o mumu söndürecekti, ailece doğum gününü mutlu bir şekilde kutlayacaktık. Ama o aramızda olmayınca ben çok ağladım. Buradakiler de hepsi benimle ağladılar. Buradaki arkadaşlar beni teselli ederken onlarda ağladılar ve ben kendimi tutamadım" diye konuştu.


"Ben artık senin fotoğrafını öpmek istemiyorum"


Oğluna çağrıda bulunan anne Üçdağ, "Ramazan bak ben senin peşinden koştum Irak'a kadar bile geldim. Bana dediler oğlun seni istemiyor. Bak sen benim oğlum isen güvenlik güçlerimize ve askerlerimize teslim ol. Ben burada HDP il binası önünde senden haber alıncaya kadar oturma eylemimi sürdüreceğim. Oğlum Cafer ve Mekiye geldi. Sen de onların elinden kaç gel. Kapım sana sonuna kadar açıktır ve ben seni çok özledim. Ben artık senin fotoğrafını öpmek istemiyorum, ben seni öpmek istiyorum ve sana sarılmak istiyorum. 2020 yılı içerisinde seni aramızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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