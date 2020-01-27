HDP ÖNÜNDEKİ AİLELER, DEPREMZEDELERE ATKI ÖRÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP ÖNÜNDEKİ AİLELER, DEPREMZEDELERE ATKI ÖRÜYOR - Son Dakika

HDP ÖNÜNDEKİ AİLELER, DEPREMZEDELERE ATKI ÖRÜYOR

6 saat önce

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 147'nci günde de sürdürüken, aileler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bere, atkı ve eldiven örmeye başladı.

HDP ÖNÜNDEKİ AİLELER, DEPREMZEDELERE ATKI ÖRÜYOR, System.String[]

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 147'nci günde de sürdürüken, aileler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bere, atkı ve eldiven örmeye başladı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 147'nci günde de devam etti.

DEPREMZEDELERE ATKI ELDİVEN ÖRÜYORLAR

Aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere, atkı, bere ve eldiven örmeye başladı. Örülen kışlıklar, depremzedelere gönderilecek. Kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere atkı, bere ve eldiven örüyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Hepimiz kardeşiz. Kardeşlerimiz için ablalarımız, ağabeylerimiz için eldiven, bere ve atkı örüyoruz. Soğukta üşümesinler diye dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Annelerin depremzedeler için atkı, bere ve eldiven örmeleri

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Selim KAYADİYARBAKIR,


Halkların Demokratik Partisi, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:09 Kaynak: DHA
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