HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler eylemlerine, sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi.



İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır HDP il binası önünde çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 142 aile, yasakla birlikte evlat nöbetine 222'nci gününde ara verdi. Ailelerin 2 sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından eylemlerine devam edeceği kaydedildi.



Aileler, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. - DİYARBAKIR