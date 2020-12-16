HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı - Son Dakika

HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı

16.12.2020 15:02

- HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Biz Diyarbakır'ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz" "Tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır" Türkiye Belediyeler Birliği...

- HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

"Biz Diyarbakır'ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz"

"Tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır"

DİYARBAKIR - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Zılgıtlarla karşılanan Şahin, "Biz Diyarbakır'ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde TBB'nin "Pandemi sonrası bölgesel kalkınma" konulu toplantısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonrası TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin HDP önünde 471 gündür evlat nöbeti tutan aileleri unutmayarak ziyarette bulundu. Ailelerin zılgıtlarıyla karşılanan Şahin, yaptığı açılamada "Biz Diyarbakır'ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz. Bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır, tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır" diye konuştu.

"Gözyaşının rengi, dili yok"

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağdaki çocuklara seslenerek annelerinin yanına dönmeleri çağısında bulundu. Başkan Şahin, "Büyük bir umut var, büyük bir heyecan, anne ve babaların bütün gücünü yüreğimde hissettim. Diyarbakır anneleri benim için çok kıymetli, bende bir anneyim biz iki dakika içerisinde aynı dili konuşuyoruz. Yüreğin dili aynı, anneleri ziyaret ettik, sohbet ettik. Çadıra girdiğim zaman büyük bir umut, heyecan, azim ve kararlılık gördüm. Diyarbakır anne ve babalarıyla yüreğimiz aynı şekilde çarpıyor, burası herhangi bir il değil, burası evliyalar şehridir. Biz artık anneler ağlamasın istiyoruz, gözyaşının rengi, dili yok. Dilimiz farklı olsa bile gönül dilimiz aynı. Bizim inancımıza göre cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annelik sabır, fedakarlık, şefkat ve muhabbettir. Bizim için en kıymetli şeyimiz evlatlarımızdır. Hepimizin kendi evlatlarına dair hayalleri, hedefleri ve umutları var. O yüzden evlatlarımıza seslenmek istiyoruz, büyün evlatlarımıza seslenerek anneleriniz, hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce memleketimize annemizin kucağına gelin. Onun sıcak yüreğine bağrınızı koyduğunuzda bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı bulunsun, ilaç annenin göğsü, hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak, karşısında duramayacak. Annenin gücü bütün örgütlerin üstündedir, annelerle birlikte terörle mücadelede artık son noktaya gelmiştir. Ben Diyarbakır'a geldiğim zaman başka bir Diyarbakır gördüm. Kalkınmasıyla beraber sokakları gezdiğimde huzur gördüm. Allah'ın izniyle biz Diyarbakır'ın dağlarında annelerimizle beraber çiçek toplamak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız, ben annelerin gücüne güveniyorum, onların acısı ve sevinci bizimdir. Gelen her evlat bizim evladımız, evlatlarıma sesleniyorum, annelerin yüreğindeki sıcaklığı hissedin ve gelin bağrına başınızı koyun. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır, tarih Diyarbakır annelerini yazacaktır" şeklinde konuştu.

HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı
HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı

Halkların Demokratik Partisi, Fatma Şahin, Diyarbakır, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i zılgıtlarla karşıladı - Son Dakika


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