HDP önündeki aileler kendi çocuklarının derdini unuttu, teröristlerce 9 yaşında kaçırılan çocuğun derdine düştü - Son Dakika

- HDP önündeki aileler kendi çocuklarının derdini unuttu, teröristlerce 9 yaşında kaçırılan çocuğun derdine düştü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 443'üncü gününde de devam ediyor. Kendi çocuklarının derdini unutan aileler, 9 yaşında teröristler tarafından dağa kaçırılan küçük çocuğun derdine düştü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 443'üncü gününde de kararlıkla devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme katılan Solmaz Öğrünç, bir yıldan fazladır HDP il binası önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. 9 yaşındaki çocuğun yerinin anne kucağı olduğunu, anne sevgisi olduğunu belirten anne Öğrünç, "Bak 9 yaşında anne kuzusudur. Yol bilmiyor, okuldan kaçırmışlar. Onlarda, onların vekillerinde hiç mi vicdan yok. Bir kuzu annesinden ne kadar ayrı kalır. Bende 5 yıldır kuzumdan, Baran'ımdan ayrıyım. Ben oğlumu unuttum, 9 yaşındaki çocuğun derdine düştüm. Ciğerimizi yaktı o çocuk. Yeter artık buna bir son versinler. Bizim evlatlarımızı versinler. Nereye kadar bizi süründürecekler" dedi.

Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman dün evlat nöbeti eylemine katılmıştı.