HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi - Son Dakika

HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri mağdur vatandaşlara gönderdi.

HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri mağdur vatandaşlara gönderdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 161'inci gününde de soğuk havalara rağmen sürüyor. Aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri toplayarak gönderdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemine devam ettiğini ve bugün de depremzedeler için atkı, eldiven ve çorap ördüklerini kaydetti. Levent, "Elazığ'da olan depremzedelere, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ölülere Allah rahmet eylesin, biz onlar için atkılar, çoraplar ördük. Elimizden geldiği kadar onlara yardım etmek istedik. Bugün örgülerimiz gidecek, kargo ile depremzedelere ulaşacak, inşallah onlar da sevinirler" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Elazığ, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış
Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:54:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]