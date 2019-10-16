Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek
Son Dakika Genel HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek

HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek

1 saat önce

HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Barış Pınarı Harekatını asker selamı ile desteklediDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Barış...

HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Barış Pınarı Harekatını asker selamı ile destekledi

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Barış Pınarı Harekatına asker selamıyla destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 44 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 55 aileden, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru nedeni ile başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması geldi. Asker selamı vererek harekatı destekleyen aileler, Mehmetçik'e dua etti.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne ve babalar olarak Mehmetçik'e tam destek verdiklerini söyledi.

5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürülen Ömer Gökçe'nin babası Salih Gökçe ise, "Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine Suriye'de savaşan Mehmetçikleri destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyoruz, Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz, onların hepsini öpüyorum" dedi.

10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer de, "Barış Pınarı Harekatında olan güvenlik güçlerimize buradan son damla kanımıza kadar onların arkasındayız ve onları destekliyoruz, onlara teşekkür ediyoruz ve kan borcumuz var. Allah'ın selamı onların üzerinde olsun" diye konuştu.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş ise, "Askere selam, Barış Pınarı Harekatına devam" diyerek askerlere selam gönderdi.

Aileler, daha sonra Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz
Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 19:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP önündeki ailelerden 'Asker selamlı' destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]